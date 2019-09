Repubblica - Italia, niente sconti, neanche a Bonucci: Mancini è inflessibile

Notizie Calcio - L'edizione odierna di Repubblica commenta le dichiarazioni del Ct della Nazionale, Roberto Mancini, dopo la simulazione di Leonardo Bonucci per la gomitata non subita nel match contro l'Armenia.

Non una reprimenda, ma un avviso ai naviganti. Anche i più illustri. Sarà la consapevolezza che ogni punto oggi può voler dire qualificazione, ma questo settembre sta raccontando un Roberto Mancini nuovo. Affilato come gli sguardi di civetta che la federazione finlandese ha disposto lungo le sale del Ratinan Stadion per dare il "benvenuto" agli azzurri. Niente sconti, nemmeno se ti chiami Leonardo Bonucci e indossi la fascia di leader della Nazionale. Anzi. «Essendo capitano deve fare più attenzione se ha fatto qualcosa che non andava» il monito del ct al suo capitano