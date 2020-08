Repubblica - Inter, addio Conte: in pole Allegri per sostituirlo

Ultimissime notizie. Inter Ko in finale di Europa League contro il Siviglia, e le dichiarazioni di Antonio Conte nel post-partita sembrano preannunciare il suo addio dalla panchina dell'Inter: al suo posto potrebbe sedersi l'ex Juventus Massimiliano Allegri. Ne parla l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica.

Allegri all'Inter

L’Inter avrà delle ferite da leccarsi e il blu e il nero dei lividi di Colonia richiederà del tempo, prima di passare: il dolore è nella sconfitta (3-2), ma soprattutto nel senso di inferiorità nei confronti di un avversario che ha saputo fare meglio tutto, forse perché lo sa proprio fare meglio. Il risultato, così corposo, dà un’illusione di un equilibrio che non c’è stato: il Siviglia, con merito totale, ha vinto per la sesta volta in quindici anni quella che in Spagna la chiamano la sua coppa feticcio e la partita ci ha detto che la quarta squadra spagnola è meglio della seconda italiana. Certi lividi stanno sulla pelle del nostro calcio, anche. Forse è pure per questo che Conte se ne andrà di nuovo. E da ieri sera Massimiliano Allegri ritorna l’ipotesi più accreditata.