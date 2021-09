Repubblica - Insigne sempre più leader: si confronta serenamente con l'argomento rinnovo e ammette la sua volontà

Calciomercato Napoli - Lorenzo Insigne ne parla, eccome del suo rinnovo e del suo futuro. In conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Spartak Mosca: è un Insigne sempre più maturo.

L'edizione odierna di Repubblica scrive:

Il piglio è quello del leader. Lorenzo Insigne si confronta serenamente con l’argomento caldo del rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Il concetto è semplice. Attende notizie proprio come tutti i tifosi che non vorrebbero perdere il capitano al termine della stagione: «Se ne occupa il mio agente. Ha già chiacchierato pure con il presidente De Laurentiis». Il capitano pensa ad altro e i riflessi sono rigorosamente azzurri. Il Napoli è partito a razzo: sei vittorie consecutive e un 2-2 a Leicester in Europa League incoraggiante per la vittoria del girone C: «Tutte le mie energie vanno in queste direzioni», precisa Insigne che non nasconde l’ambizione: «È uno dei Napoli più forti in cui abbia mai giocato. Mi piacerebbe tanto scrivere una pagina importante della storia del club già al termine di questa annata».