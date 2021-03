Repubblica - Insigne e Zielinski sono arrivati vicinissimi al punto di rottura, Gattuso ha tirato un sospiro di sollievo

Ultime notizie Napoli - Al fischio finale della partita di domenica contro il Bologna, Gattuso ha tirato due grandi sospiri di sollievo come racconta Repubblica.

“Il primo per la vittoria del Napoli e il secondo per la resistenza dei muscoli di Insigne e Zielinski, che negli ultimi mesi non si sono potuti concedere nemmeno un attimo di respiro e sono arrivati vicinissimi al punto di rottura. Ma il loro contributo è stato vitale per tenere gli azzurri in corsa per la zona Champions: il principale (e pure ultimo) obiettivo della stagione, che la squadra si dovrà giocare nelle tre trasferte in una settimana in programma tra il 14 e 21 marzo, contro Milan, Juve e Roma”