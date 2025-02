Repubblica - Infortunio Dia: Baroni punta su Dele-Bashiru o Pedro contro il Napoli

Dele-Bashiru, il jolly nigeriano della Lazio di Baroni, potrebbe prendersi una maglia da titolare con il Napoli. Adesso il suo obiettivo è colpire anche sabato all’Olimpico contro il Napoli capolista: all’andata è stato tra i protagonisti della grande vittoria del Maradona – giocò titolare al posto dello squalificato Rovella – e vuole ripetersi. Stavolta è l’infortunio di Dia che lo tiene in ballo per un posto da titolare: il senegalese è alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra, stamattina si sottoporrà a risonanza magnetica ma serpeggia pessimismo sul recupero per la sfida con ilNapoli. In caso di forfait, sarà duello tra Pedro e Dele-Bashiru. Lo riporta Repubblica.