Repubblica - Incontro ADL-Fabian: ecco cosa trapela sul rinnovo

Calciomercato Napoli - Fumata grigia sul rinnovo di Fabian Ruiz. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica ha raccontato gli ultimi sviluppi tra De Laurentiis ed il centrocampista spagnolo per quanto riguarda l'accordo attuale in scadenza il 2023.

Ecco cosa scrive l'edizione di Repubblica sull'incontro tra De Laurentiis e Fabian:

"Il presidente ha incontrato a cena anche il centrocampista spagnolo, che è legato al Napoli fino al 2023 e sembrava intenzionato ad andare a scadenza, per poi liberarsi a costo zero tra 13 mesi. Per il club sarebbe però un grave danno economico e il numero uno azzurro ha cercato quindi di trovare un accordo con il giocatore: acquistato per 30 milioni dal Betis di Siviglia nel 2019. L’ideale sarebbe l’addio immediato. Ma corteggiatori in vista non se ne vedono e una soluzione a metà strada (al momento non facile) potrebbe alla fine convenire a tutti".