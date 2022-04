Repubblica inchioda il Napoli: due alibi non reggono più

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica prova ad analizzare il momento critico del Napoli che nelle ultime due sfide al Maradona ha conquistato la miseria di un solo punto. per il quotidiano ci sono degli alibi che adesso non reggono davvero più.

"L’alibi della sfortuna o degli episodi contrari ovviamente non regge più: questa squadra ha palesato un problema mentale, la cosiddetta ansia da prestazione quando c’era assolutamente da fare risultato in casa. La mentalità, però, da sola non può spiegare da sola l’involuzione di un gruppo che fatica da due mesi. Il Napoli è apparso in flessione nonostante qualche lampo che ha mantenuto intatte le chance tricolori. Dopo la sosta, il tonfo è stato clamoroso: sconfitta con la Fiorentina e pari con la Roma, risultati negativi caratterizzati da prestazioni molto al di sotto degli abituali standard del Napoli che è mancato dal punto di vista del gioco ma anche fisicamente".