Repubblica - Il San Paolo riapre dopo 79 giorni di lockdown: spogliatoi off-limits e manutenzione del prato

Serie A - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "Da oggi pomeriggio il San Paolo smetterà perlomeno di essere una silenziosa cattedrale deserta, grazie al ritorno in pista di una quarantina di semiprofessionisti napoletani dell’atletica leggera, autorizzati finalmente a riaccendere i loro imballati motori dopo 79 giorni di estenuante lockdown. La riapertura parziale del San Paolo è quanto meno un segnale di speranza, a dispetto del clima ancora prudente in cui s’è svolto l’ultimo sopralluogo di ieri. Il cancello socchiuso indica il percorso obbligato ( e sanificato per la seconda volta) che dovranno seguire gli atleti, accedendo direttamente dagli spalti alla pista senza passare dagli spogliatoi, che invece continueranno a rimanere chiusi per motivi di sicurezza. Off limits anche il manto erboso, ingiallito per la semina appena completata dai giardinieri incaricati dal Napoli, a cui tocca la manutenzione del prato"