Mercato Napoli, Real su Fabian: pronta maxi offerta col rinnovo bloccato, ADL vuole una clausola oltre i 100mln

L'edizione odierna di Repubblica riferisce alcuni aggiornamenti in casa Napoli. Dal quotidiano si legge:

Fabian Ruiz sottovalutato dai tifosi del Napoli, considerato un predestinato in Spagna, dove resta nel mirino delle big. Il Real Madrid non lo ha mai perso di vista e a Brescia ha mandato un osservatore per relazionare da vicino i suoi progressi. Florentino Perez ha in mente di presentare un’offerta in estate da 80 milioni per aggiungerlo alla sua collezione di campioni. Martedì lo affronterà da vicino il Barcellona nell’andata degli ottavi di Champions League. Sulla panchina blaugrana ci sarà Quique Setien che non ha bisogno di ulteriori dettagli. È stato lui a lanciare Fabiàn nella stagione 2017/2018 al Betis Siviglia.

Il confronto col Barcellona è intrigante e il suo obiettivo è quello di mettersi in mostra. L’obiettivo è chiudere al meglio l’annata con il Napoli e poi deciderà dopo l’Europeo il suo futuro. Le trattative per il rinnovo del contratto con il club azzurro si sono bloccate: non c’è accordo sull’entità della clausola rescissoria. De Laurentiis la vorrebbe superiore ai 100 milioni per trattenerlo ancora. I prossimi mesi saranno decisivi. Sullo sfondo c’è la corte del Real Madrid che quasi certamente diventerà serrata. Sarà l’intrigo dell’estate.