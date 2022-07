L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie di mercato per il Napoli. Trattativa costante per Kim:

"I protagonisti Spalletti (in alto) aspetta rinforzi e il Napoli sta stringendo i tempi per il difensore coreano Kim. Ma c’è ancora contestazione nei confronti di Aurelio De Laurentiis, che nemmeno ieri si è presentato allo stadio per assistere alla gara col Perugia. Per il presidente escursione tra i boschi".