Repubblica - Il Napoli ha un piede e mezzo fuori dall’Europa League! Il Granada a tratti non aveva opposizione

Ultime notizie Napoli - Il Napoli ha un piede e mezzo fuori dall’Europa League, dopo la sconfitta di ieri a Granada. Unico alibi, secondo Repubblica insufficiente, l’emergenza e le dieci assenze e la necessità di fare comunque un po’ di turnover.

"Gattuso costretto a mandare in campo il Napoli con una formazione rimaneggiata e pure inedita, nessun cambio in difesa e in attacco: hanno dovuto stringere i denti il dolorante Insigne e Osimhen. Ma tutta la squadra è apparsa subito in grande difficoltà contro il maggiore dinamismo del Granada, che ha preso con troppa facilità il comando delle operazioni e ha dato l’impressione di potere affondare i colpi a suo piacimento, a tratti senza trovare alcuna opposizione"