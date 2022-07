Repubblica - Il Napoli ha scelto il quarto difensore, ormai è una certezza

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie di calciomercato per la SSC Napoli:

"Una certezza riguarda il quarto difensore centrale che prenderà ilposto di Tuanzebe. In cima alla lista c’è sempre Ostigard: il norvegese ha rifiutato il Torino e vuole soltanto la maglia azzurra. La sua scelta agevola sicuramente la trattativa col Brighton. Il Napoli sta provando a chiudere l’affare con la formula del prestito con l’obbligo di riscatto per una cifra complessiva intorno ai 6 milioni. Il vento del nord ( Europa) potrebbe soffiare anche in altri reparti".