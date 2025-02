Repubblica - Il Napoli è diventato un re nudo! Va dato atto a Conte di una cosa

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica commenta l'esito di Lazio-Napoli 2-2:



"Sul più bello il Napoli sta diventando un re nudo e va dato atto a Conte di essersi rimboccato le maniche per non mollare alla presa, invece di sentirsi vittima di un paradossale atto di masochismo, o fuoco amico che dir si voglia. Il tecnico leccese ieri ha cambiato modulo per la terza volta dall’inizio del campionato e s’è spesso aggrappato persino alla difesa a cinque, rilanciando tra i titolari dopo oltre due mesi di stop e senza potergli concedere il rodaggio necessario pure Buongiorno, la cui autonomia è durata a stento per un’ora".