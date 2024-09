Repubblica - Il futuro di Gaetano era già stato deciso quando in panchina c'era Mazzarri

Napoli - Gianluca Gaetano sarà l'ex di giornata del match di domenica in terra sarda. Ecco cosa si legge su Repubblica:

"La maglia azzurra è stata indossata prima dal fratello Felice e poi da lui, talento di Cimitile che però ha faticato ad imporsi. Ha avuto poco spazio ( la concorrenza è stata di prim’ordine) nonostante le premesse da gran talento. Probabilmente Gianluca avrebbe potuto cambiare la sua storia nella scorsa stagione: il caso Zielinski e gli acquisti sbagliati di Dendoncker e Traorè avrebbero potuto spianargli la strada nel 4- 3- 3 di Calzona. Ma la cessione era stata decisa quando in panchina c’era ancora Mazzarri, intenzionato a cambiare modulo ( il 3- 4- 3), considerato poco adatto alle corde calcistiche di Gaetano che è andato a Cagliari in prestito e si è messo in mostra".