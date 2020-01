Repubblica - Il Celta Vigo non molla Lobotka, rischio trattativa ad oltranza e braccio di ferro

Ultimissime Calcio Napoli - I colleghi dell’edizione odierna di Repubblica fanno il punto della situazione in merito a quanto sta accadendo in queste ore a Castel Volturno in vista dei prossimi colpi di calciomercato della SSC Napoli:

"Le trattative di mercato del Napoli non sono mai semplici e non fa eccezione quella per Stanislav Lobotka, che è considerato il profilo giusto per garantire più equilibrio al nuovo centrocampo di Rino Gattuso. Anche il tecnico ha dato infatti il suo ok all’acquisto del giocatore slovacco, i cui agenti si sono presentati ieri nella sede di Castel Volturno per facilitare la fumata bianca, che tuttavia tarda ancora ad arrivare. Manca il via libera del Celta Vigo, che continua a chiedere più di 20 milioni per la cessione del suo regista e non ha alcuna intenzione per il momento di fare sconti ad Aurelio De Laurentiis: fermo a un’offerta complessiva di 18, con la formula del prestito oneroso ( 3 milioni) con obbligo di riscatto.

Il Napoli confida nella voglia di Lobotka di lasciare la Liga e gettarsi a capofitto nella sua nuova avventura in Italia. Ma il tempo è nemico del club azzurro, che ha fretta di mettere a disposizione di Gattuso il primo rinforzo del mercato invernale, con dietro l’angolo il durissimo tour de force che attende la squadra a gennaio. Può invece permettersi di aspettare fino alla fine del mese il Celta Vigo, che conta proprio su questo aspetto per definire l’affare alle sue condizioni. C’è dunque il pericolo di un braccio di ferro, nonostante l’otti-mismo che continua a filtrare dalla sede di Castel Volturno. Sarà come sempre la volontà del giocatore a fare la differenza, prima o poi".