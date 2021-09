Repubblica - Il caso Lobotka è eclatante: così Spalletti ha recuperato lo slovacco

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Lobotka: "Il caso di Lobotka è eclatante: arrivò nel gennaio 2020 per 20 milioni di euro e per un anno e mezzo è stato ai margini. Quest’estate è ritornato un centrocampista diverso: ha recuperato la forma fisica e si è sentito importante. L’infortunio di Demme gli ha spalancato anche le porte del campo e finora ha risposto bene alle aspettative. È titolare nel 4-3-3 e le sue prestazioni sono in crescita. Spalletti gli ha consegnato compiti di costruzione davanti alla difesa e lo slovacco non ha deluso le aspettative. Deve ritrovare continuità. Le premesse di un grande feeling con Spalletti ci sono tutte: « Prima non giocavo » , ha detto dal ritiro della nazionale. Chiaro il riferimento a un rapporto con Gattuso che non è decollato".