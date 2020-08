Repubblica - Il Benevento prova il doppio colpo Pavoletti-Bonaventura

Calciomercato - I colleghi di Repubblica svelano le nuove mosse di mercato del Benevento:

"Il Benevento per l’attacco sta sondando l’ipotesi Leonardo Pavoletti, ex Napoli, ormai in rotta di collisione con il Cagliari che lo valuta sui 6- 7 milioni, cifra ritenuta troppo alta dai sanniti per un calciatore reduce da un grave infortunio e da una stagione negativa. Ma il ds Foggia non ha abbandonato, sempre per l’attacco, la pista che porta a Lapadula del Genoa e a Gervinho del Parma. Nel frattempo, spera di poter centrare il colpo grosso con Giacomo Bonaventura, centrocampista in scadenza con il Milan: sarebbe lui il quarto acquisto di una campagna di potenziamento che finora ha già portato tre pedine (Glik, Ionita e Foulon) alla corte di Pippo Inzaghi".