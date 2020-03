Repubblica - Il 30% delle società dilettantistiche italiane rischi concretamente di scomparire: la situazione

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli - L'allarme Coronavirus ha colpito anche il mondo dello sport e nello specifico quello del calcio: tutte le attività son sospese e la gente sente la mancanza di quel rettangolo verde che ogni weekend produceva gioia. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Se in Serie A ci sono squadre che rischiano di scomparire a causa dei danni da coronavirus, figurarsi nell’universo tentacolare dei dilettanti. Un universo che racchiude più di un milione di tesserati divisi in 66 mila squadre di oltre 12 mila società. Di queste però per tante rischia di finire l’ossigeno. L’emergenza sanitaria che sta stravolgendo l’economia nazionale taglierà i fondi di tanti piccoli imprenditori locali che si troveranno a dover scegliere tra l’azienda di famiglia e la società sportiva. Non solo: il 40% del movimento è concentrato tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, le regioni più colpite dal dannato virus che sta annientando il Paese. Secondo un dossier realizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, con il proprio centro di elaborazione dati e il centro studi della Federcalcio, il 30% delle società dilettantistiche italiane rischi concretamente di scomparire, quando la situazione sarà tornata alla normalità. Con effetti devastanti sul piano economico, ma soprattutto sul piano sociale. La Lega dilettanti, nel prospetto presentato alla Figc e discusso ieri insieme a quelli presentati da altre Leghe, ha chiesto un contributo pubblico di 12,5 milioni: per compensare quelli che la prossima stagione non entreranno a causa del fallimento di molte società.