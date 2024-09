Repubblica - I tifosi della Juventus non sapevano se fischiare oppure no a fine gara: 0-0 senza corto muso

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Juventus-Napoli:

"Alla fine la gente della Juve non sapeva che fare, se fischiare o timidamente applaudire per questo 0-0 con tanto nulla dentro, neanche un millimetro di corto muso. È il terzo 0-0 di fila, non succedeva dal ’92 col Trap, mentre Allegri ne aveva ammucchiati 13 in 8 campionati, ed è la seconda partita contro un avversario di livello (l’altra, con la Roma) in cui i bianconeri fanno appena un solo tiro in porta, nella fattispecie una timidissima telefonata di Yildiz a Caprile in avvio di ripresa".