Repubblica - Ghoulam verso una maglia da titolare col Benevento! Gattuso sicuro: con garanzie fisiche, avrà spazio

Ultimissime calcio Napoli - Nel secondo tempo della sfida col Granada, spiccano i nomi e le prestazioni di Dries Mertens e Faouzi Ghoulam, al rientro dall'infortunio il belga e dal Covid-19 l'algerino. Che, però, trovava spazio anche prima del contagio.

L'edizione odierna di Repubblica Napoli svela lo spazio che avranno Mertens e Ghoulam:

"Mertens sta meglio rispetto al primo rientro di gennaio, ma non ha ancora i 90’ nelle gambe. Gattuso ne ha apprezzato i progressi, ma potrebbe rinviare il rientro tra i titolari del belga alla sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Col Benevento non è esclusa una panchina iniziale per Dries Mertens, quindi uno tra Politano e Insigne dovrebbe cominciare la partita da falso nueve in attesa di " Ciro". Tra le possibili novità anche la conferma di Ghoulam sulla fascia sinistra: il terzino franco- algerino è stato tra i migliori nel secondo tempo contro il Granada. I complimenti di Gattuso («Se continua così, potrà darci una grossa mano») rappresentano quasi un’investitura per il Benevento. Venite avanti, il posto c’è. E se Ghoulam offre garanzie fisiche adeguate, lo avrà spesso".