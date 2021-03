Repubblica - Ghoulam aveva intuito la gravità dell’infortunio, Faouzi in lacrime nello spogliatoio

Ultime notizie Napoli - Come da programma, Faouzi Ghoulam ieri pomeriggio è stato operato a Villa Stuart dal Professor Mariani al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la lesione meniscale associata. L'intervento è perfettamente riuscito. Ghoulam, assistito durante l'operazione dal responsabile dello Staff Medico azzurro Dott. Canonico, resterà per qualche giorno a Villa Stuart. Il terzino azzurro si era infortunato nel primo tempo di Napoli-Bologna riportando la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Ne parla Repubblica.

"Una torsione innaturale del ginocchio sinistro, poi la sentenza che assomiglia ad una mazzata: rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale. Faouzi Ghoulam aveva intuito la gravità dell’infortunio già domenica sera dopo la sfida con il Bologna, tanto da scoppiare in lacrime nello spogliatoio"