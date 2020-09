Calciomercato Napoli - L'edizione online di Repubblica scrive: "De Laurentiis è pronto a cedere Koulibaly ma l'offerta da 75 milioni, la cifra richiesta, non è ancora arrivata. E Gattuso spera che non arrivi proprio, ovviamente, perché sostituire il senegalese non sarebbe un gioco da ragazzi. Con Koulibaly e Osimhen, uomo-gol potente e veloce, il Napoli sarà una pericolosa concorrente per lo scudetto. Soprattutto se in extremis riuscisse a strappare Veretout alla Roma".