Repubblica - Gattuso si gioca l'ultima chance, De Laurentiis in estate gli ha fissato un solo obiettivo: ecco quale

Ultime notizie Napoli - Nel gergo dei giocatori di poker si chiama "all-in" ed è l’estrema mossa della verità: tutto o nulla, che di solito s’azzarda a metà strada tra il coraggio e la disperazione. Questo è il bivio pure emotivo con cui ora è obbligato a fare i conti il Napoli, dopo aver pagato un dazio pesantissimo al nefasto tour de force: prima facendosi battere nella Supercoppa Italiana dalla Juve, poi arrendendosi all’Atalanta nella doppia semifinale della Coppa Italia e infine dicendo addio (già ai sedicesimi) anche alla Europa League, cedendo il passo al non irresistibile Granada. Tre obiettivi sfumati in rapida successione e gli infortuni in serie che hanno falcidiato il gruppo.

L'edizione odierna di Repubblica analizza il momento di Gattuso e il reale obiettivo stagionale fissato da De Laurentiis:

"Con il senno di poi sarebbe stato più saggio mollare prima qualche obiettivo. Ma da oltre un mese la panchina del Napoli è stata messa perennemente in discussione e per questo Gattuso ha dovuto affrontare ogni gara come se fosse per lui l’ultima spiaggia: finendo per dosare male il turn over e subendo troppo le pressioni ambientali. Ieri il tecnico calabrese è stato punito con tremila euro di multa ( pena ridotta dopo il patteggiamento) per espressioni blasfeme nella trasferta a Crotone. Ringhio è un allenatore giovane e la società l’ha lasciato in balia della piazza, quando avrebbe dovuto sostenerlo oppure — nel caso — esonerarlo. Ma ormai i danni sono stati fatti e al Napoli conviene voltare pagina, concentrando tutte le sue forze sull’unico traguardo che gli resta in questo finale di stagione: la lotta per il quarto posto in classifica. Non si tratta di un traguardo di ripiego, visto che in estate De Laurentiis aveva fatto a Gattuso solamente una richiesta: riportare dopo un anno di purgatorio la squadra in Champions. Ma ora non c’è più spazio per recriminazioni e alibi. Al Napoli resta solo il campionato e Gattuso si deve giocare nel migliore dei modi la sua ultima chance, che De Laurentiis ha deciso di concedergli nonostante le pressioni mediatiche e il malumore della piazza. L’allenatore è uscito indenne da una decina di potenziali " ultime spiagge" e proverà a concludere a testa alta la sua sofferta avventura azzurra. Dietro l’angolo l’aspettano 16 finali per la Champions".