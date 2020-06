Repubblica - Gattuso rivoluziona il Napoli contro il Verona. Ritiro stanotte nella città scaligera

Napoli - I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica, commentano così le ultime novità in casa Napoli alla vigilia della sfida contro il Verona:

"La priorità, comunque, si chiama Verona e il Napoli dovrà dimostrare di aver dimenticato la sbornia dell’Olimpico per concentrarsi sul campionato. La trasferta di domani sarà fondamentale soprattutto a livello mentale. L’Hellas è già in buone condizioni. Lo ha dimostrato sabato contro il Cagliari, quindi servirà una prestazione all’altezza per fare risultato e alimentare il difficile sogno della rimonta in chiave quarto posto ( meno 12 punti dall’Atalanta). Gattuso dovrà valutare lo stato di forma dei suoi giocatori e scegliere oggi nel corso della rifinitura la formazione. Qualche variazione rispetto al match contro la Juventus ci sarà: Ospina è un’opzione, così come Allan che potrebbe far rifiatare Zielinski. Il brasiliano sarebbe stato il quinto rigorista - qualora fosse stato necessario - nella finale dell’Olimpico, sintomo di una sintonia alta con Gattuso. L’esclusione con il Cagliari è ormai dimenticata, si punta soltanto a chiudere al meglio. L’altra alternativa è Elmas, schierato dal primo minuto contro l’Inter. In attacco scalpita Milik, ma è difficile rinunciare a Mertens che negli ultimi giorni ha dato risposte importanti in allenamento. Una possibile novità è il ritorno nel tridente di Politano: l’impatto contro la Juventus è stato positivo, l’obiettivo è ripetersi a Verona, magari realizzando il suo primo gol in maglia azzurra. Dovrebbe essere preferito a Callejòn, il cui contratto scade tra otto giorni in attesa del prolungamento per i restanti due mesi del campionato. Il Napoli ha già deciso il programma di avvicinamento alla trasferta: allenamento oggi al Training Center, poi partenza in aereo per Verona in vista della sfida di domani al Bentegodi".