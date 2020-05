Repubblica - Gattuso rinuncia alla clausola di svincolo dal Napoli: le cifre della penale a suo carico

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sul contratto di Gattuso: "Non stupisce dunque che alla mezzanotte di ieri l’allenatore calabrese abbia lasciato scadere il termine ( del 30 aprile, appunto) per esercitare la clausola di rescissione con cui si sarebbe potuto liberare unilateralmente dal Napoli: sia pure attraverso il pagamento di una onerosissima penale da un milione e 400 mila euro. La cifra era stata concordata a dicembre con Aurelio De Laurentiis e in teoria avrebbe potuto versarla pure un altro club, per assicurarsi in panchina il campione del mondo del 2006"