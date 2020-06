Repubblica - Gattuso prova a far tornare la pace tra squadra e De Laurentiis: il tecnico ha ribadito una cosa al presidente

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "Il tecnico ha spiegato a De Laurentiis che all’interno dello spogliatoio c’è voglia di una tregua, visto che i giocatori hanno capito di aver commesso un errore e vorrebbero lasciarselo alle spalle. Chissà che non sia dunque la volta buona per riportare la pace nel Napoli e rendere meno complicato il finale della stagione, già in salita di per sé dopo il lunghissimo stop per la pandemia e a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso: gestita con due tamponi alla settimana. Insigne e compagni hanno dimostrato però grande professionalità e sperano di poter voltare pagina, concentrandosi sull’Inter"