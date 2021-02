Repubblica - Gattuso lasciato solo sul banco degli imputati per 32 giorni! De Laurentiis se n’è lavato le mani e avalla il caos

Napoli - De Laurentiis resta alla finestra riguardo il futuro di Gattuso. L'allenatore sta facendo una collezione di ultime spiagge da fare invidia a un tour operator, da quando la sua panchina è stata messa per la prima volta in discussione giusto un mese fa: all’indomani del tracollo del 24 gennaio a Verona. Da allora sono arrivate per il Napoli altre 4 sconfitte, 3 vittorie e 1 pareggio tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, ma l’allenatore calabrese continua malgrado tutto a restare ancora al suo posto, anche se sballottato da una tempesta che ne sta mettendo a dura prova la resistenza nervosa.

Esonero Gattuso, ADL alla finestra

Come riporta Repubblica, De Laurentiis ha scelto la via del silenziopiù che sufficiente per dare fiato alle ricorrenti voci sul possibile esonero di Gattuso, messo mediaticamente alla gogna e sul banco degli imputati da ormai 32 giorni. La società se n’è invece lavata le mani, ha avallato il caos e alla vigilia della rivincita internazionale con il Granada ha fatto così irruzione sulla scena perfino Rafa Benitez, rilasciando ieri una intervista a una radio madrilena. « Ho un gran rapporto con i napoletani, seguo sempre la squadra. Non mi esprimo su un mio possibile ritorno, però: non tiratemi dalla bocca delle parole che non voglio dire... » , ha ammiccato con la sua consumata abilità dialettica il guru spagnolo, lasciando intendere di essere ben disposto a una seconda liaison con il club azzurro. È arrivata dunque l’ennesima picconata sul bunker sempre più bucherellato e sguarnito di Castel Volturno, dove sono 14 i giocatori arruolabili per una sfida a handicap e a eliminazione diretta, con due gol da rimontare.