Repubblica - Gattuso ha un ballottaggio in difesa, in mezzo al campo c'è un valore aggiunto che ha centrato un primato in carriera

Ultime notizie Napoli - Il meccanismo a trazione anteriore in casa Napoli dovrà ripetersi pure contro il Torino domani sera: gli azzurri non possono permettersi passi falsi. Ne parla Repubblica.

“Gattuso non avrà Manolas e punterà su Rrahmani, in mediana Demme prenderà il posto di Bakayoko. C’è un ballottaggio a sinistra tra Mario Rui e Hysaj. Davanti Insigne è saldamente sul ponte di comando. Mertens, Politano, Lozano e Osimhen si giocano due maglie. Il quartetto sarà completato da Zielinski, ha centrato un primato in carriera: otto assist in campionato. Questo finale di campionato può incoronarlo come valore aggiunto di un Napoli a caccia della Champions”