Ultime notizie Napoli - Stavolta la resa è arrivata nel secondo tempo e se non altro il Napoli si è battuto fino alla fine, senza peraltro evitare l’ennesima sconfitta (4-2) della stagione sul campo dell’Atalanta. Ne parla Repubblica.

“Gattuso ha l’alibi delle molte assenze, ma non si vede la via d’uscita dal tunnel. Fare i conti con l’emergenza sta diventando per il Napoli una insopportabile regola. Erano già sette gli indisponibili, poco prima del fischio di inizio ha gettato parzialmente la spugna anche Insigne. Gattuso ha chiesto di stringere i denti a Politano, a sua volta in condizioni precarie per l’infortunio alle costole subito a Granada”