Repubblica - Gattuso ci crede e cambia, fuori Mario Rui e dentro Elmas: tutto nelle mani di Insigne e Politano, Mertens out

Napoli - La squadra di Gattuso cerca l'impresa al Maradona contro il Granada. Come riporta Repubblica, Gattuso ci crede e sta pensando di sorprendere gli spagnoli con un abito tattico nuovo. Un difensore in meno (Mario Rui) ed un centrocampista in più (Elmas), è questo l’assetto che stuzzica l’allenatore del Napoli con un 3- 4- 1- 2 diverso rispetto a quello sfoderato con l’Atalanta. Zielinski giocherà qualche metro in avanti: farà da supporto all’inedita coppia offensiva. La necessità stuzzica l’ingegno e quindi Gattuso punterà forte su Insigne e Politano. Entrambi sono adattati in questa posizione: preferiscono partire dall’esterno, ma stavolta dovranno districarsi al centro. Dries Mertens non ce la farà.