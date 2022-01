Repubblica - Fabian titolare, ecco chi gli farà posto tra Demme e Lobotka a Bologna. Da valutare le condizioni di Zielinski

Napoli calcio - Zielinski verrà convocato per Bologna? L'edizione odierna di Repubblica scrive sulle condizioni del centrocampista polacco che ha appena smaltito il Covid.

"La decisione di convocare Zielinski sarà presa soltanto in extremis dopo la negativizzazione comunicata venerdì. L’altro possibile rientro è quello di Fabiàn: lo spagnolo non ha brillato in Coppa rimediando l’espulsione, ma Spalletti sta pensando di aumentarne il minutaggio schierandolo accanto a Lobotka che in questo momento è diventato prezioso"