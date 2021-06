Repubblica - Fabian respinge le proposte di rinnovo, asta tra PSG e Real Madrid per lui?

Calcio - L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al futuro del centrocampo del Napoli:



"L’Europeo sarà dunque per loro una grande chance per voltare pagina, con Spalletti che li terrà d’occhio in maniera particolare e vuole capire se per Elmas e Lobotka ci potrà essere spazio nel nuovo Napoli. De Laurentiis ha investito un bel po’ di milioni sui due giocatori e spera che ritrovino in Nazionale l’estro e la capacità smarrite di colpo con la maglia azzurra. A centrocampo è già partito per fine prestito il francese Bakayoko - ritornato al Chelsea - e il rischio di dover ricostruire quasi completamente il reparto è concreto. In bilico per altri motivi c’è infatti pure Fabian, che ha respinto per ora le offerte del club per il rinnovo del suo contratto ( in scadenza nel 2023) e di conseguenza si candida per diventare un pezzo pregiato del mercato in uscita, ormai alle porte. ADL lo valuta almeno 50 milioni e chissà che non si faccia vivo ( oltre al Paris Saint Germain) anche il Real Madrid, adesso che sulla panchina delle " merengues" è ritornato Carlo Ancelotti. Le possibilità che si apra un’asta per il talentuoso mancino sono concrete, soprattutto se farà bene con la sua Spagna".