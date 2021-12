Repubblica - Fabian ha scoperto di essere positivo al Covid in vacanza: è a rischio per Juve-Napoli

Napoli calcio - Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid 19. L'edizione odierna di Repubblica fa un punto della situazione sulle condizioni del centrocampista spagnolo.

"Un nuovo problema per il Napoli che di fatto prolunga l’emergenza anche alla ripresa del campionato. Luciano Spalletti dovrà aspettare ulteriormente Fabian. Il centrocampista è risultato positivo al Covid dopo un tampone molecolare effettuato in Spagna, dove si trova attualmente in vacanza. Fabian, regolarmente vaccinato, è già in isolamento domiciliare e soltanto dopo la negativizzazione potrà tornare a disposizione del suo allenatore. È a rischio per il match del 6 gennaio contro la Juventus allo Stadium e non è una buona notizia per il Napoli".