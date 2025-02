Repubblica - Errore evidente nato sul gol dell'1-0 Inter, cosa ce ne facciamo del Var se non aiuta?

Repubblica analizza quanto accaduto in Inter-Fiorentina tra le tante proteste:

"Bastoni calcia un pallone uscito di una spanna. Il guardalinee, lontano, non lo vede attraverso la porta. L’arbitro concede corner all’Inter e convalida l’autogol di Pongracic che ne deriva. Eccolo, l’ennesimo disastro arbitrale della stagione, che regala ai tifosi un fotogramma su cui arrabbiarsi e costringe chi fa le regole del calcio a porsi domande. Che senso hanno gli assistenti nell’era del video? E cosa ce ne facciamo del Var, se non aiuta ad annullare un gol di fronte a un errore evidente, non potendo intervenire perché commesso nell’azione precedente? Di questo si parla e si parlerà, molto più che di un’Inter furiosa, capace di trasformare in rabbia il 3-0 subito al Franchi, e di vincere quattro giorni dopo contro gli stessi avversari, in un ribaltamento di trama da romanzo cavalleresco. Ora il Napoli è a un punto soltanto".