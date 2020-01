Repubblica - Emergenza Napoli, Gattuso prova Gaetano centrale di centrocampo

Ultimissime Calcio Napoli - I colleghi dell’edizione odierna di Repubblica fanno il punto della situazione in merito a quanto sta accadendo in queste ore a Castel Volturno in vista di Napoli-Inter:

“Ieri è ritornato ad allenarsi in campo Kalidou Koulibaly, fermo da un mese per lo stiramento subito con il Parma. Il difensore senegalese ce la sta mettendo tutta per bruciare le tappe del suo recupero e proverà a sfruttare gli ultimi due giorni di allenamento che restano per convincere il suo tecnico a schierarlo tra i titolari contro l’Inter, lunedì sera al San Paolo. Altrimenti a fare coppia con Manolas sarà di nuovo Luperto, visto che anche il serbo Makismovic è ko. Da verificare pure le condizioni di Fabian ( alle prese con l’influenza) e Mertens, che sta continuando a svolgere allenamenti differenziati. C’è ottimismo per entrambi, disponibili quanto meno per la panchina. A centrocampo — in attesa di Lobotka — si candida Elmas ed è stato provato davanti alla difesa il giovane Gaetano. Soluzioni di emergenza”