Repubblica - Eliminazione del Napoli inevitabile, forse pure voluta!

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a Lazio-Napoli 3-1 di ieri sera in Coppa Italia:

"Fuori dalla Coppa Italia. Il Napoli 2 si è arreso alla Lazio (3-1) all’Olimpico e d’ora in poi la squadra di Conte potrà concentrarsi solo sul campionato, a cominciare dalla rivincita di dopodomani sera al Maradona contro lo stesso avversario. Negativa la prova delle seconde linee azzurre: unici a salvarsi Neres e Simeone, autore del gol del momentaneo pareggio. Ma la difesa d’emergenza è naufragata subito e la gara è stata a senso unico. Eliminazione inevitabile, forse pure voluta".