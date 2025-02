Repubblica - Ecco perché Lazio-Napoli è il vero crocevia della stagione

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista di Lazio-Napoli in programma oggi alle 18:00

"È una sfida ad altissima quota e la posta in palio è per questo motivo di grande valore, visto la squadra di Antonio Conte comanda la classifica e quella di Marco Baroni occupa con altrettanto merito il quarto posto. Al di là della voglia di difendere con tutte le forze il loro primato solitario, dunque, i 90’ di oggi a Roma offrono a Di Lorenzo e compagni anche la chance di ipotecare in maniera quasi definitiva la qualificazione per la prossima edizione della Champions League: il vero e dichiarato obiettivo stagionale del club di Aurelio De Laurentiis.



Ecco perché la trasferta nella capitale assomiglia a un vero e proprio crocevia e può spingere verso orizzonti ancora più ambiziosi la capolista, che conquistando i tre punti si garantirebbe il diritto nelle restanti 13 giornate di concentrarsi solo sul sogno scudetto: avendo già in tasca l’Europa".