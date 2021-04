Repubblica - Ecco perché la Campania oggi passerà in zona arancione, c'è un motivo preciso

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al passaggio in zona arancione della Campania:



"L’indice Rt è attorno a 1 e poco più. Vuol dire che la Campania, salvo colpi di scena, da lunedì tornerà in zona arancione. Il via libera dovrebbe arrivare oggi dalla cabina di regia del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. A Palazzo Santa Lucia danno al 90 per cento la possibilità di lasciare la fascia rossa, quella con maggiori restrizioni. Anche se i dati sui nuovi contagi da Covid non sono buoni: 2.224, dato analogo a quello di mercoledì, di cui 609 sintomatici, su 20.325 tamponi molecolari esaminati. Malgrado il lungo periodo in zona rossa la curva del contagio, con un indice di positività ( relativo ai soli test molecolari) è del 10,94 per cento, in crescita di mezzo punto percentuale in 24 ore.

Nel bollettino dell’Unità di crisi, ci sono anche altre 40 vittime e 2.168 guariti, per il secondo giorno in numero minore rispetto ai nuovi contagiati. Balzo in avanti dei posti letto occupati in terapia intensiva che passano in un giorno da 127 a 136 (+9) e questo è un dato che preoccupa molto mentre quelli di degenza ordinaria calano di 28 unità e si attestano a 1.557. Ma la pressione sugli ospedali in Campania è inferiore a quella di regioni, come il Lazio, ad esempio, che sono già in arancione".