Repubblica - Due nomi in pole per il vice Meret: da escludere un piano C

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Repubblica scrive quali potrebbero essere le idee sul secondo portiere qualora venisse riconfermato soltanto uno tra Meret ed Ospina. Ad oggi è più vicino alla riconferma l'estremo difensore friulano.

Ecco cosa scrive Repubblica:

"Uno come Sirigu o Tatarusanu. Profili in grado di affiancare Meret senza fargli ombra. È il ticket giusto? Al momento è l’ipotesi più probabile e il Napoli dovrà decidere di percorrerla fino in fondo nei prossimi giorni. Il bivio è tra la ragion di stato di un patrimonio da provare a preservare e le valutazioni tecniche di Spalletti che ha espresso chiaramente la sua preferenza. Meret o Ospina? Il dilemma continua e il piano C – una rivoluzione totale – non ha preso mai realmente corpo nonostante l’interessamento per Guglielmo Vicario"