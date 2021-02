Repubblica distrugge Osimhen: nullo o quasi, arrendevole! Ancora lontano da una condizione decorosa

Ultime notizie Napoli - Il Napoli ha un piede e mezzo fuori dall’Europa League, dopo la netta (2-0) e meritata sconfitta di ieri a Granada. Disastroso il primo tempo, regalato agli spagnoli dagli azzurri secondo Repubblica.

"Osimhen è ancora molto lontano da una condizione decorosa e fatica a riprendersi dopo i tre mesi trascorsi in infermeria. Nullo o quasi Victor, che si è fatto notare per un destro sull’esterno della rete poco prima nell’intervallo. Il Napoli non è riuscito mai a innescarlo, sempre spalle alla porta e arrendevole anche di suo"