Repubblica distrugge il Napoli: "Dalla clausura all’osteria, club indeciso che ha perso tre volte"

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, prende di mira il Napoli in un lungo commento pubblicato sul quotidiano di oggi.

"Come quello delle carte, comincia alle 19 di domenica 24 aprile il gioco dei tre Napoli. La società dopo l’annuncio di un “ritiro permanente” comincia a cercare un albergo. Un secondo comunicato coinvolge nella decisione Spalletti. Affiorano i ricordi del 5 novembre 2019, con la squadra ammutinata e i conti ancora aperti in sede civile.

Dal “ritiro permanente” si passa alle cene per un franco confronto: come da una penitenza in ginocchio sui ceci ad una serata al bowling. Se cerca un luogo di clausura, penitenza e meditazione deve trovare un convento di frati alcantarini, o cambiare idea. Ecco, per tornare forti e amici meglio una sana osteria"