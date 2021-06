Repubblica - Diktat del Napoli sul mercato, novità su Fabian e Koulibaly

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al calciomercato del Napoli:

"È il diktat del Napoli dopo la mancata qualificazione in Champions. Prima si vende, poi si acquista. I gioielli in esposizione sono due, Fabiàn Ruiz e Kalidou Koulibaly. Per il centrocampista finora tanti rumours dalla Spèagna ma nessuna delle big si è ancora fatta avanti. Piace al Barcellona e al Real Madrid di Ancelotti. L’offerta, però, non c’è. Le prestazioni agli Europei non stanno neanche aiutando: Fabiàn ha perso il posto prima del torneo e non ha certo impressionato quando è stato chiamato in causa.

Tutto fermo, al momento, anche per quanto riguarda Koulibaly, il cui futuro diventa incerto ogni estate. Nessun club della Premier League ha avanzato finora una proposta convincente al Napoli. Il fuoriclasse della difesa azzurra, che proprio ieri ha compiuto 30 anni, attende sviluppi e non disdegna di restare, magari spalmando l’attuale ingaggio. Se dovesse rimanere anche Fabiàn, Spalletti sarebbe molto soddisfatto e naturalmente cambierebbe la strategia per quanto riguarda gli acquisti".