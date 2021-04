Repubblica - Di Lorenzo salva il Napoli! È costretto a inventarsi bomber per porre rimedio agli incredibili errori dei compagni

Ultime notizie Napoli - Al Maradona una rincorsa infinita del Napoli per conquistare i tre punti: decisivo il sinistro di Di Lorenzo che fissa il punteggio sul 4-3 sul Crotone. Ne parla Repubblica.

"Per la prima volta dall’inizio della stagione hanno segnato nella stessa partita Insigne, Osimhen e Mertens, eppure il Napoli ha avuto bisogno di un gol nella seconda metà della ripresa di Di Lorenzo per mettere definitivamente ko il Crotone (4-3), che ha sognato per oltre un’ora di uscire imbattuto dallo stadio Maradona. La beffa è stata invece evitata dal sinistro imparabile del difensore, costretto a inventarsi bomber per porre rimedio agli incredibili errori di cui si erano macchiati i suoi compagni"