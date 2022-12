Repubblica - Demme-Salernitana: occhio a possibili sorprese, problema legato all'ingaggio alto

Il Napoli può cedere Demme nel mercato di gennaio che aprirà nei prossimi giorni. Perché il calciatore non è felice del minutaggio raccolto fino a questo momento della stagione e si guarda attorno.

Calciomercato Napoli - Demme è uno dei nomi che il Napoli valuta per i giocatori in uscita nel calciomercato di gennaio. Questo quello che scrive l'edizione di Repubblica:

L’altra situazione da monitorare riguarda Diego Demme: ha giocato poco ( 18 minuti) e non esclude di partire a gennaio per trovare maggiore continuità. L’ipotesi Salernitana non è decollata per l’ingaggio troppo alto dell’ex capitano del Lipsia, ma il mercato può riservare sorprese.