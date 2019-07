Repubblica - De Paul, spunta la pista Milan. Marino a colloquio coi rossoneri per definire l'affare

Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, è atterrato in una Milano stretta dalla morsa di un caldo soffocante Augustin Jimenez, agente di Angel Correa, Matias Zaracho e Rodrigo De Paul obiettivi del Milan. Se dei primi due l’interesse è dei rossoneri è noto da tempo, l’idea che porta al centrocampista offensivo dell’Udinese è nuova e costa 25 milioni circa. Ed è anche concreta. L’ex pallino dell’Inter è balzato, dunque, nei piani di Zvone Boban, Paolo Maldini e Ricky Massara, che preferiscono lavorare nel silenzio e ben lontani dai riflettori della ribalta. L’obiettivo principale è evitare di far lievitare il prezzo dei giocatori nel mirino, vecchia regola del mercato sempre utile da ricordare. Detto questo, ci sono i fatti e le indiscrezioni che parlano di un incontro fissato nel fine settimana con i dirigenti milanisti. L’oggetto della riunione è scontato: discutere di De Paul, Correa — per il quale il Milan offre 40 milioni, mentre l’Atletico chiede 50 — e Zaracho del Racing Club (clausola 25 milioni). Nel mezzo Jimenez dovrebbe vedersi con il direttore dell’area tecnica, Pierpaolo Marino, per discutere la possibilità di cessione del nazionale argentino ai rossoneri. Al momento tra il dirigente dell’Udinese e l’agente sudamericano non sono previsti incontri, ma è probabile che i due si vedano martedì per discutere il futuro del bianconero.