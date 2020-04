Repubblica - De Laurentiis spinge per la ripresa delle competizioni, il Napoli sfiderà Messi e il Barcellona in estate

Notizie calcio Napoli - Il Coronavirus ha colpito il mondo del calcio facendo sospendere già da tempo tutte le competizioni e anche gli allenamenti. La UEFA ha deciso che le coppe europee devono concludersi anche nel mese di luglio e agosto. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Ma De Laurentiis ed i suoi colleghi che stanno spingendo per la ripresa del campionato hanno ora qualche argomento in più per tentare di spuntarla, dopo che l’Uefa ha ribadito in maniera concreta la sua ferma volontà di portare a termine la stagione. Il Napoli è attestato sulla stessa linea e spera che l’ok per la sfida con Messi sia solo il primo passo verso il ritorno alla normalità, anche se nella migliore delle ipotesi sarà possibile giocare con le porte chiuse: in Serie A e in Europa.