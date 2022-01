Repubblica - De Laurentiis ha scelto la linea dell'austerity: rigorosa fermezza anche sul rinnovo Insigne

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica spiega la politica dell'austerity imposta da De Laurentiis sugli stipendi del Napoli:

"Spalle al muro. C’è anche la rigorosa fermezza di Aurelio De Laurentiis dietro alla sempre più probabile partenza di Lorenzo Insigne, al di là dell’offerta faraonica con cui il Toronto Football Club sta sgretolando le resistenze del numero 10 della Nazionale, spingendolo a dire addio alla squadra della sua città per trasferirsi (da giugno) in Canada. Il Napoli ha invece scelto la linea dell’austerity e non farà eccezioni nemmeno per il suo trentenne capitano"