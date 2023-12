L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla questione Victor Osimhen:

"De Laurentiis ha sbagliato pure con il bomber nigeriano, trasformando in una telenovela (come del resto per Zielinski) il rinnovo del suo contratto. VO9 è tuttavia a sua volta in debito con tifosi e compagni. Il patto nello spogliatoio ha bisogno di un vero leader".