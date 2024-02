Repubblica - De Laurentiis ha provato fino all'ultimo a convincere Hamsik: l'ultimo tentativo risale a mercoledì

Tramonta definitivamente l'idea Marek Hamsik nello staff di Francesco Calzona al Napoli. Come si legge questa mattina nell'edizione napoletana di Repubblica, l'ultimo tentativo del presidente Aurelio De Laurentiis di convincere Marekiaro è stato fatto nella giornata di mercoledì. L'ex capitano azzurro ha però declinato l'offerta.

Ecco cosa si legge sulle pagine dell'edizione napoletana di Repubblica riguardo l'ultimo tentativo di Aurelio De Laurentiis di provare a convincere Marek Hamsik ad accettare un ruolo nello staff di Francesco Calzona al Napoli:

"Il presidente del Napoli avrebbe voluto abbracciare subito pure Marekiaro, recordman di presenze con ben 520 partite in maglia azzurra in undici anni e mezzo. Il patron lo ha ribadito al suo capitano pure mercoledì: sono stati insieme al pranzo Uefa, organizzato a Palazzo Petrucci. Hamsik ha ringraziato ma per ora preferisce restare in Slovacchia, dove gestisce la sua Academy".