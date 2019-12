Mercato Calcio Napoli - Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica, la Ssc Napoli avrebbe di fatto prenotato Zlatan Ibrahimovic nel caso in cui si dovesse arrivare agli ottavi di Champions League martedì sera al San Paolo contro il Genk: "Il momento della resa dei conti è vicino, con Ibrahimovic prenotato da De Laurentiis in caso di qualificazione in Champions. Ma c’è il rischio che lo svedese trovi ad accoglierlo al suo arrivo Rino Gattuso..."